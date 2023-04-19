Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского (НМАУ) вошла в сотню самых авторитетных вузов мира. Рассчитанный по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds, рейтинг QS World University Rankings включил НМАУ в ТОП-100 мировых лидеров в области образования и науки.

Рейтинг лучших университетов мира это глобальное исследование и созданный на его базе рейтинг лучших вузов мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки является наиболее объективным среди других.

Рассчитанный по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) оценивает университеты по шести показателям:

репутация в академической среде;

цитируемость научных публикаций представителей университета;

соотношение количества преподавателей и студентов;

отношение работодателей к выпускникам;

относительная численность иностранных преподавателей и студентов;

исследовательская деятельность и уровень преподавания.

Для того чтобы принять участие в рейтинге, университет должен предложить бакалавриат и постдипломные программы, как минимум, в двух основных предметных отраслях. Речь идет, например, об искусстве и научных дисциплинах, инженерном деле и технологиях, праве и бизнесе.

"Несмотря на войну, мы продолжаем шагать вперед и побеждать. Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского вошла в топ-100 одного из самых авторитетных рейтингов университетов в мире - QS World University Rankings. Среди всех украинских заведений высшего образования наша позиция в рейтинге является самой высокой. Это - большая победа нашего коллектива, нашей консерваторской семьи, нашей команды. Велика гордость за нашу Консерваторию, за нашу Украину. Победа будет за нами! Vivat academia! Слава Украине!" – прокомментировал журналистам "Украинского Дождя" событие ректор НМАУ Максим Тимошенко.

Напомним, в украинских пабликах в течение года шли споры относительно названия Киевской консерватории. Некоторые общественные деятели высказывались за переименование вуза, считая, что называть украинский университет именем "русского композитора" Петра Ильича Чайковского неуместно и позорно.

Руководством вуза впервые в истории Украины была проведена научная экспертиза по генетической принадлежности Чайковского. Исследование проводил Научно-исследовательский институт украиноведения МОН Украины.

НИИ пришел к выводу, что композитор имел полностью украинские корни и в своей деятельности опирался именно на украинское творческое наследие.