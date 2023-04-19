На сайте Сети Европейского Союза по внедрению и применению экологического законодательства появился официальный пост о вступлении Государственной экологической инспекции в IMPEL.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Это согласовано единогласно во время письменной процедуры Генеральной ассамблеи.

Напомним, что присоединение Госэкоинспекции к IMPEL позволит Украине обеспечить эффективный контроль за соблюдением экологического законодательства на национальном уровне и взаимодействовать с другими странами-членами сети для обмена опытом и разработки общих стратегий в области экологии.

Также Госэкоинспекция будет иметь возможность участвовать в международных проектах и ​​программах по охране окружающей среды, обеспечению экологической безопасности и уменьшению влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Это откроет новые возможности для улучшения качества окружающей среды и повышения его защиты в Украине.

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