Политолог-международник Максим Яли рассказал, что после последних публикаций видео казней и убийств бойцов ВСУ наши партнеры начнут больше помогать Украине в войне.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, все эти видео казни украинских военных или признаний в убийстве гражданских являются действительно шоком для общества, но это и напоминает международному сообществу о цене войны. Как он замечает, мир действительно привыкает к фактам убийства мирных жителей, детей, изнасилования, это превращается в статистику, и эта проблема началась еще с прошлогоднего лета.

«Когда ты передаешь свой опыт или опыт людей, описываешь все эти ужасы, то, конечно, это пробирает их и реакция соответственно. А когда это все на потоке каждый день в новостях, сколько погибших при очередном обстреле, то есть эффект привыкания», - объясняет Максим Яли.

Также он отмечает, что украинские спецслужбы представили все эти видео и перехваты накануне очередного Рамштайна. По его мнению, это повлияет на наших международных партнеров, на западных политиков, которые активнее начнут поддерживать Украину и реализовывать эту поддержку, оказывать нам новейшие виды вооружения, потому что эффект определенной усталости, к сожалению, существует.

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