Политолог-международник Максим Яли заявил, что международное сообщество недостаточно жестко реагирует на зверства россиян в Украине, о которых мы знаем по видео.
Об этом он рассказал в своем блоге.
Прежде всего эксперт отмечает, что видео, где российские оккупанты теряют украинских бойцов или обсуждают убийства гражданских, появились не на прошлой неделе. К тому же, добавляет он, их появились десятки не только в течение полномасштабной войны, а за все 9 лет, начиная с 2014 года.
«Все это было известно и, наверное, было известно международному сообществу. Другой вопрос, что отношение было, мягко говоря, не столь прямым, и мы не настаивали на рассмотрении этих вопросов, если мы говорим о 2014-2015 годах. Тем не менее, реакция не столь жесткая», - подчеркивает Максим Яли.
Возникает вопрос, констатирует он, что можем в этой ситуации делать мы. Как объясняет политолог, непосредственная функция омбудсмена заключается в сборе этой информации, он может только писать ходатайство, а решения принимают уже международные суды: рассматривать ли их, открывать дела или вводить определенные санкции. Но сейчас, констатирует он, нам нужна более жесткая реакция на эти зверства.
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Как сообщала Politeka, Бойко заявил, что в ночь на начало полномасштабного наступления он видел во сне восстановление разрушенной Украины.
Также Politeka писала о том, что Снегирев рассказал, где будет главный удар войск рф.