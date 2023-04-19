Идеолог Олесь Доний рассказал, что из статьи пригожина мы должны не цитировать один единственный абзац, а прочесть весь текст, где закодированы страхи российских элит.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я абсолютно понимаю тех, кто пытается полностью отстраниться от российского информационного пространства, прежде всего в гуманитарной, медийной сфере, вообще не хочет даже слышать и видеть в наших медиа никаких россиян. Но здесь другая ситуация, речь идет о военном анализе. Нам на поле боя нужно анализировать, какие танки против нас, какие артиллерии, какое количество живой силы, так же нужно думать, какие страхи и желания есть у руководителей этой живой силы», – объясняет Олесь Доний.

А сейчас, подчеркивает он, речь идет о статье пригожина, это не только руководитель вагнеровцев, это один из руководителей террористической военной машины рф, это один из приближенных людей путина, это сначала советский, а затем международный бандит.

«И здесь выходит статья пригожина. У нас к ней отнеслись достаточно снисходительно, только один абзац цитируется постоянно. пригожин говорит о том, что в войне, в их терминологии так называемое сво, нужно ставить точку. У нас это восприняли за слабость, россия фактически инициирует капитуляцию, ослабление», – рассказывает Олесь Доний.

Тем не менее, констатирует идеолог, если прочесть всю статью, то там речь идет о другом, там прослеживают страхи и желания самого пригожина, даже части элит рф. Как он объясняет, нам нужно об этом знать, ведь из этих страхов и желаний можно прогнозировать действия врага, а со своей стороны давить на эти страхи и не давать воплотить желания.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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