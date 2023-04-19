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В Киеве десятки тысяч украинцев не могут заселиться в жилье, которое они приобрели за свой счет. Почему так происходит, и куда Киевгорстрой девал средства инвесторов, разбирались журналисты i-ua.tv.

Инвесторы без средств и квартир

В Киеве продолжают стоять «мертвые» строительные площадки крупнейшего застройщика столицы – Киевгорстрой. Инвесторы массово пишут обращение в различные комитеты Киевского городского совета, поэтому 12 апреля состоялось заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции. На заседание были приглашены инвесторы Волшебного города и Твин Хаус за их частным обращением в комиссию.

Также на заседании присутствовали представитель инициативной группы Укрбуд, и инвесторы комплекса КМБ Медовый 2. Один из главных вопросов — рассмотрение электронных обращений граждан по незавершенному строительству жилых комплексов, которое строит ЧАО «ХК Киевгорстрой». В ходе встречи инвесторы отметили, что уже более года заморожено строительство почти на всех объектах, где является застройщиком КГБ.

«Когда жилищные комплексы Укрстроя перешли в Киевгорстрой, компания начала продавать квартиры в этих жилых комплексах напрямую в своих отделах продаж по прямым договорам с Киевгорстрой. С тех пор прошло почти три года, но большинство жилых комплексов недостроено. Где делись деньги? Пошли ли по целевому назначению. Ведь уже несколько лет стоят и гниют недостроенные дома», — спрашивают инвесторы и требуют провести аудит деятельности компании и руководства, начиная с начала 2021 года, разобраться и возможно заменить руководство в лице председателя правления КГБ И.М. скорняка.

Также основной акцент на встрече был уделен финансовой составляющей. Колоссальное несоответствие в вопросах формирования цен на услуги и работы. Очевидно завышенные цены на подключение к внешним сетям. Не соответствие состава и стоимости заявленных работ. Приведено множество примеров просто абсурдного ценообразования, где цены на услуги и работы выросли более чем на 120% по сравнению с ценами на конец 2022 года. И кто же виноват, спросите вы? По заявлению представителя от Киевгорстроя, Татьяны Марковой – это ДТЭК. Смешно… А еще, Киевгорстрой сначала неправильно посчитал затраты на достройку каждого комплекса при приеме их на баланс в 2020 году. Просто супер профессионализм. А еще забыли добавить и даже нигде и никогда не упоминается, какая прибыль была получена от продажи свободных метров, переданных от ФФС, выручка от продаж метров дополнительно возведенных корпусов на площадках Укрбуд, Киевгорстрой манипулирует информацией, чуть ли не договаривая, чуть ли не показывая реальное положение дел. Вопросов возникает очень многое. Поэтому инвесторы требуют создать комиссию и провести аудит деятельности Киевгорстроя, указывая, что имеют большие подозрения в неправомерных действиях по многим пунктам, связанным со строительством.

Киевгорстрой манипулирует инвесторами

Как стало недавно известно, 11 апреля очень тихо прошла встреча представителей Киевгорстроя, Киевской городской администрации и представителей так называемых жилищных комплексов Киевгорстрой. Представителей комплексов Укрбуд, конечно, забыли пригласить. А случайно ли? Напомним, общая инициативная группа комплексов Укрбуд неоднократно заявляла и заявляет, что на сегодняшний день нет так называемых комплексов Укрбуд и так называемых комплексов Киевгорстрой, есть объекты незавершенного строительства, застройщиком которых является ЧАО «ХК Киевгорстрой. И что мы видим, что происходит на такой изолированной встрече? Представители КГБ красиво рассказывают, что деньги, которые, возможно, будут выделены на докапитализацию, однозначно пойдут в первую очередь на строительство так называемых комплексов Киевгорстрой, что очень много денег Киевгорстрой потратил на достройку комплексов Укрбуд, таким образом делят инвесторов на два лагеря, выращивают нетерпимость и вражду между инвесторами. Очень даже удобно – «разделяй и властвуй». Хотим напомнить инвесторам Киевгорстрой, что мы такое проходили… три года сказок и обещаний, а Кушнир не тот человек, который выполняет обещания, ведь есть опыт почти в три года. И конечно забывают рассказать о прямых продажах метров переданных от Укрбуда, новых площадках и новых зданиях, и тому подобное… Удобно.

Возмущенные инвесторы опасаются, что средства, которые выделят из городского бюджета на достройку, просто разворуют.

Хотим напомнить, осенью 2022 года набрала более 6000 голосов и поддержана наша петиция № 11224 «Финансовая поддержка объектов незавершенного строительства государственной корпорации Укрбуд». 27 января 2023 года ЧАО «ХК Киевгорстрой» обратилось в Киевский городской совет с письмом № 53/0/2-23, один из пунктов которого это просьба рассмотреть вопрос о повышении уставного фонда на 1 млрд. гривен. Этот вопрос еще не решен, и только сейчас начинает обсуждаться. Не об этих ли деньги рассказывают инвесторам Так называемых комплексов Киевгорстрой?

«Мы не хотим, чтобы деньги общины поехали в оффшоры. Поэтому должен быть создан комитет с участием инвесторов. Ведь средства, которые они (Киевгорстрой) просят, могут пойти не по целевому назначению. Ведь Киевгорстрой не предоставляет доступ к какой-либо финансовой информации», — подчеркивают инвесторы.

В свою очередь в Киевской общине отметили, что хотят увеличить уставный капитал КГБ, и будут закупать готовые квартиры для нужд города.

«На сегодняшний день идут переговоры о закупке квартир у Киевгорстроя. Все средства пойдут на возобновление строительства. Также был поднят вопрос относительно коммуникаций. Следующая встреча запланирована на начало мая, где будет принято управленческое решение», – заявил директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Работник Борис Петрович.

В свою очередь инвесторы предупреждают, если строительство не начнется в ближайшее время, и все властные структуры так и будут писать отписки и не будут принимать конкретные решения, инвесторы будут бороться за свое всеми доступными законными методами.