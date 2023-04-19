Юрист Андрей Довбенко будет оспаривать заочный арест в Европейском суде.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Фейсбук .

“Сегодня Высший антикоррупционный суд принял решение о моем заочном аресте. При этом основания для такого решения отсутствуют, а с юридической точки зрения это решение является незаконным. Иначе как правовой нонсенс его назвать не могу. Международная судебная перспектива этого дела полностью отсутствует. И это, к сожалению, еще одно доказательство того, что непрофессиональные действия НАБУ снова вредят всей правовой системе Украины», – написал Добенко.

Он сообщил, что не скрывается и место его жительства известно следствию.

“Я живу в Великобритании уже четыре года, и состоя на консульском учете в Посольстве Украины. Зачем при этом НАБУ меня разыскивать? Десятки раз я обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами о сотрудничестве и проведении следственных действий. Предлагал провести мой допрос. Но все эти заявления остались без ответа. Выступить на своем заседании суд мне тоже не разрешил, и тоже – совершенно безосновательно. Это при том, что в других заседаниях я участвовал дистанционно с разрешения этого ВАКС”, - написал юрист.

Также он написал свое мнение по поводу выдвинутых обвинений.

“Что касается содержания выдвинутых обвинений, то здесь причинно-следственные связи полностью утрачены. Следствие не предоставило ни одного доказательства подтверждения обоснованности подозрения и моей причастности, хотя именно наличие обоснованного подозрения является обязательным условием заочного ареста. При этом суд, по всей видимости, даже не дал этому оценки.

Но это еще не все. Суд закрыл глаза и явные нарушения закона следствием.

Во-первых, прокуроры САП дважды объявили мне подозрение по поводу одних и тех же обстоятельств, хотя двойное привлечение к ответственности – незаконное.

Во-вторых, суд не учел, что на момент обращения стороны обвинения с ходатайством о заочном аресте сроки досудебного расследования уже истекли.

Безусловно, этот заочный арест является незаконным. Я буду обжаловать его в апелляционном порядке. Кроме того, буду отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека.

Верю в правосудие, где-то оно найдется”, - написал Довбенко.