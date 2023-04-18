Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что жесткие бои идут не только за Бахмут, на самом деле россияне выбрали другое направление главного удара.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, действительно все информационное внимание вокруг Бахмута. На его взгляд, это один из элементов информационной кампании российских оккупантов. Эксперт объясняет, что идет одновременное наступление не только на Бахмутском, но, к сожалению, на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«На Лиманском направлении сосредоточены наиболее боеспособные подразделения Вооруженных сил российской федерации. Причем интенсивность средств поражения российских войск гораздо выше, чем на Бахмутском направлении. О чем это свидетельствует? О приоритете этого направления. А в украинских СМИ об этом нет», - рассказывает Дмитрий Снегирев.

К тому же, добавляет он, у нас постоянно говорят о том, что зимнее наступление Вооруженных сил российской федерации провалилось, дедлайн захвата Донецкой области был до 31 марта. Тем не менее, констатирует эксперт, это информация не российского Генштаба, а Главного управления разведки Министерства обороны Украины, поэтому она не коррелируется с действиями россиян.

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