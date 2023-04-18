Протоиерей ПЦУ Юрий Бойко объяснил, что церковь сегодня на своем месте и она дает людям напутствие, а то, что говорят астрологи и экстрасенсы, в реальности не происходит.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Я бы вам сказал, что церковь не отстает, церковь находится на своем месте. Но то, что реально церковь, то есть этот духовный институт на своем месте», - подчеркивает Юрий Бойко.
А что касается популярных вещей, рассуждает он, то они очень часто теряют свою популярность и уходят в прошлое. В частности, отмечает священнослужитель, каждый день астрологи и экстрасенсы говорят что-то о контрнаступлении ВСУ, об окончании войны, но этого не происходит, реальность не соответствует их словам.
«Церковь хочет заставить человека добровольно прийти к мышлению и к тому, что твое бремя – это твое бремя, ты его должен нести», - объясняет Юрий Бойко.
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Как сообщала Politeka, Бойко объяснил, почему портрет крупнейшего расхитителя Киева и украинских святынь находится во Владимирском соборе.
Также Politeka писала о том, что Бойко рассказал, что первые службы на украинском языке связаны с отпеванием.