Политолог Андрей Золотарев объяснил, что с Закарпатьем всегда надо держать ухо востро, поскольку Орбан может решиться на силовую защиту венгерского меньшинства.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Дело в том, что любимая тема Орбана – это защита венгерского меньшинства. Поскольку защищать венгерское меньшинство в Румынии, Словакии не получится, это страны-члены Евросоюза, члены НАТО, там могут по рукам надавать, то он упражняется по Украине», - объясняет Андрей Золотарев.

В частности, отмечает он, там же повысили даже доплаты до 230 евро за то, что отдают детей в школы с венгерским языком преподавания. Поэтому, утверждает эксперт, по поводу Закарпатья нужно держать ухо востро. Как рассуждает гость программы, в случае нестабильности в Украине Орбан будет ставить вопрос о силовой защите венгерского меньшинства. По его словам, такой вариант лет 10 назад казался фантастическим, а сегодня на это надо смотреть реально.

«Что касается финансовой стороны, то, учитывая финансовую «успешность» Венгрии, не Орбану об этом говорить. Тут МИД абсолютно справедливо парировал», - констатирует Андрей Золотарев.

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