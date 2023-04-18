Волонтер Юрий Голик поделился в Facebook яркими видео, на которых разные бригады прицельным попаданием ликвидируют оккупантов и поджигают вражеские танки.
На одном из видео зафиксирована работа 3-го батальона 25 сечеславской бригады ДШВ на Донецком направлении.
Оператор дрона точно попадает снарядом внутрь танка. На другом видео наши военные бросают снаряд прямо в скопление россиян, часть из которых уже никогда не нанесет ущерба украинцам.
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Напомним, ранее предприниматель-волонтер Юрий Голик рассказал о новом ударном БПЛА украинского производства, который сможет нести боеприпасы весом до 5 кг.