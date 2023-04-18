Работники Государственной экологической инспекции в Сумской области вместе с выпускниками этого года высадили «Аллею несломленности» на территории Ахтырской ООШ №4 по ул. Шевченко.

Эта мера стала частью Экоакции «Шевченко объединяет Украину», которую инициировала Госэкоинспекция Украины.

Посадочный материал для акции был выращен одним из лесхозов Черкасской области из желудей «Дуба Шевченко». По преданию, тысячелетний дуб является живым свидетелем детских и юношеских лет Тараса Григорьевича. Поэтому эти деревья станут продолжением памяти о Великом Кобзаре, а будущим учащимся этой школы будет интереснее изучать его творчество.

Очень важно, что к высадке дубов присоединились будущие выпускники. Ведь непосредственное участие в экологически важных мерах помогает формировать любовь и бережное отношение к природе. Но молодежь утверждает, что таким образом закладывают «Аллею Несокрушимости» как подарок родной Ахтырке, которая, проявив ту же несокрушимость, заслуженно получила отличие «Город-герой».

Во время высадки дубов нашлись не удержавшиеся, чтобы не процитировать строки «виновника» акции:

«…И на обновленной земле

Врага не будет, супостата,

А будет сын, и будет иметь,

И будут люди на земле».

В свою очередь первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Валерий ПИЮК добавил, что для будущих поколений экоинспекторы приложат все усилия, чтобы эта обновленная земля еще и была экологически чистой и богатой природными ресурсами.