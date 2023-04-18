Протоиерей ПЦУ Юрий Бойко заявил, что война с россией была ожидаемой, но в ночь на начало полномасштабного наступления он видел во сне восстановление разрушенной Украины.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает священнослужитель, для него полномасштабная война с рф была ожидаемой. В частности, рассказывает гость программы, однажды об этом его спрашивали после службы и он ответил, что заряженное ружье когда-то выстрелит, а у нас вдоль всей границы войска с ноября.

«Сказать, какой день – нет. Хотя ночью мне снилось восстановление, что интересно. В ночь 24 февраля мне снилось восстановление Украины, разрушенного, с разрушенным жильем. То есть это такие естественные вещи, которые мы должны пережить или даже не пережить, а пройти и победить в этой войне, отстроить Украину», - рассказывает Юрий Бойко.

По словам протоиерея, если бы к нему на исповедь пришел российский оккупант, который совершал зверства над бойцами ВСУ, то он поступил бы как человек и не дал бы ему спокойно выйти и дальше ходить по миру. Как отмечает гость программы, он бывал в тюрьмах и исповедовал там людей, обращался к ним, выступал, но результатов это не давало. Имеющий уши слушать, подчеркивает священнослужитель, пусть слушает, но в некоторых случаях делать уже нечего.

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