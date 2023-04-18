Как видно, ни одна спецслужба мира не застрахована от утечек секретной информации. И резонансный случай с 21-летним американским военным Джеком Тейшейрой – ярчайшее тому подтверждение.

Но, как минимизировать подобные ситуации в будущем? Реально ли вообще добиться того, чтобы люди клетками тела чувствовали ответственность за подобные действия, не стремясь ни коммерциализировать особенности своего статуса, ни банально хайпануть на том, что у них есть допуск к чему-то и он намного круче, чем у других?

«Уверен, что тут нужно меньше фокусироваться на сроке ответственности – 15 лет, 20 лет, 25 лет... Нужно думать о том, как менять культуру поведения. У нас, я считаю, имеет место деградация культуры поведения, вот что нужно иметь в виду. Таким же образом у нас происходит и распад моральной платформы: все всем подходит, все всем довольны, все всех устраивает. С одной стороны, я – за то, чтобы люди не были под грузом контроля их социального поведения. Каждый имеет право делать то, что он хочет, если это не противозаконно. Но, можно все это делать и не попадать под то, что нивелирует ценности, сводя на нет культуру и мораль», – считает адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик.

По его словам, «те, кто делают подобные этому военному парню вещи, не продумывают последствия. Это же была не бизнес-сделка и этот парень – не наркоман же какой-то. Это была какая-то непонятная его воля. Это – бесцельность в жизни, где нет направления. В США много бюрократии, очень много информации, много разных организаций. Вот поэтому у нас и возникают подобные проблемы.

Как их лучше всего решать? На мой взгляд, наиболее практичный вариант в такой ситуации – создавать мнения, понятия, привлекать тех, кто влияет на общественное сознание. Публичные люди, звезды социальных сетей, люди популярные могут прививать нашему обществу культуру, что это – неправильное поведение сливать подобную информацию на публику. Можно опираться на патриотизм, приводить доводы, что это преступно и подвергает опасности жизни других людей. Можно делать акцент на том, что такие действия – не модны, неправильны, некрасивы и опасны. И так должны делать не семьи и не церкви, а именно люди, которые являются влиятельными фигурами у подавляющего большинства граждан: звезды, популярные блогеры с миллионами подписчиков и так далее».

«Они, насколько я знаю, готовы это делать, – продолжает адвокат. – Потому, что их действия будут поддаваться логике. У них достаточно патриотизма и социальной ответственности. Вот к ним и стоит обращаться нашим политикам, конгрессменам и сенаторам. Можно их просить прийти на какую-то пресс-конференцию или форум, чтобы включить их в этот вопрос. Таких людей можно пригласить, чтобы они выступили в Конгрессе и высказали свое мнение.

Думаю, что такого типа движение, направленное на конструктивные цели, дало бы свои плоды. Ведь тут нет никакой манипуляции. Уверен, что влияние будет намного сильнее, чем ответственность в 15 или 20 лет заключения. Ведь другие со временем могут сделать то же самое...

У людей, которые делают так, как этот военный, нет глубокого осознания цели – зачем именно так поступать. Нет тут идеологических оснований. Часто они делают это потому, что им просто скучно, они не могут себя понять. Какие-то неадекваты, одним словом».

«Этот парень вляпался в историю. Он, видимо, считал, что такое его поведение кто-то может поощрять, что он найдет объяснение своим действиям и что-то скажет весомое в свое оправдание, мол, он – против войны и вот таким путем собирался ее остановить... Кто знает, какие могут быть в его больной голове оправдания. У нас же часто подобное поощряется, поэтому такие выскочки и появляются. Вот такими «всплесками» они себя иногда и показывают.

У нас часто поощряют доносчиков. А доносчики – это, по сути, те же, кто и сливает секретную информацию. Доносчики же тоже понимают, что личные данные сливать не красиво, но они это делают. Если доносчик знает, что его сосед, например, не заплатил налоги, то он бежит сразу в налоговые службы. Там ему говорят, мол, он – большой молодец и обязательно получит свой процент... Это – стыдно, особенно тогда, когда делаешь такое за деньги или из-за какой-то мести. Но, у нас это считается чуть ли не почетным поведением.

Вот поэтому, я думаю, все эти «сливы» – часть заболевания, последствия культуры доносчиков и стукачей, когда подобные вещи не осуждаются, а наоборот поощряются. А это уже – признаки больного общества», – подытожил Юрий Ванетик.



Юрий Ванетик - предприниматель, политический стратег и адвокат из округа Орандж, штат Калифорния (США).