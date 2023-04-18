Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
Сегодняшний именинник, выдающийся историк и политолог, теоретик украинского консерватизма, 141-летний Вячеслав ЛИПИНСКИЙ пропагандирует украинцам действенный, осознанный и ежедневный патриотизм: [
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«ПАТРИОТИЗМ, на котором строятся государства и нации – это ВЕРА, это СПОКОЕ ДУШИ, а не БИЗНЕС с надеждой на «добрые проценты» и не АКТОРСТВО с надеждой на аплодисменты и подарки «толпы».
И предлагает нам объединиться вокруг таких мировоззренческих принципов:
«…даже самая трудная задача может быть выполнена, если есть:
- … ЯСНАЯ ИДЕЯ, осознающая хотение;
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- свобода и УМ, необходимые для осуществления идеи;
- вера в Бога и в то, что данная идея согласна с божьими законами;
- ЛЮБОВЬ к ЛЮДЯМ и к ЗЕМЛЕ, среди которых и на которой должна осуществиться данная идея».
Ибо «никто нам не построит государства, когда мы его не построим, и никто из нас не сделает нации, когда мы сами нацией не захотим быть».
Перефразируя это знаменитое изречение нашего мыслителя с учетом украинской ситуации в 21 веке можем сказать так:
«ПОСТРОИЛИ украинское государство - осталось СОЗДАТЬ украинскую нацию»;
Помним нашу историю!
Уважаем наших героев!
П.С. Напомню, что в начале восстановления НЕЗАВИСИМОСТИ наш молодежный фонд организовал и провел ряд конференций и круглых столов, издал статьи и исследования выдающегося украинского политолога Вячеслава Липинского, в частности «Религию и церковь в истории Украины».
Мы были среди организаторов Первой конференции в честь В.К. Липинского в Луцке и Затурцах и пригласили на нее выдающегося ученого, тогдашнего руководителя Института украинских студий при Гарвардском университете, ученика Агатангела Крымского Емельяна Прицака.