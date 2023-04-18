Полномасштабная война в Украине уже нанесла много бед, разрушены сотни тысяч домов и миллионы семей остались без крова.

Разнообразные международные институты и компании почти с самого начала вторжения прилагают усилия к ускорению послевоенного восстановления и реконструкции освобожденных территорий.

Компания WZMH Architects, являющаяся одним из ведущих архитектурных бюро Канады, объявила о следующем этапе собственной долгосрочной инициативы Rebuild Ukraine – ряда мер, направленных на поиск оптимальных идей восстановления украинских городов. На этот раз усилия будут сосредоточены вокруг поиска путей быстрого восстановления Северной Салтовки, одного из наиболее густонаселенных районов Харькова, наиболее пострадавшего от бомбардировок. Так, в Харькове 150 000 человек потеряли жилье, а более 500 многоэтажных домов не подлежат восстановлению, причем 30 из них на Салтовку. Проект ориентирован на архитекторов и студентов архитектурных специальностей.

Главное условие: участники должны представить проекты, основанные на использовании модульных блоков Speedstac и изоляционных панелей Kingspan и в целом сделать район современным, экологичным и комфортным для жизни. Смарт-блоки Speedstac – элементы модульного строительства с коммуникациями и внутренней отделкой, хорошо себя зарекомендовали на строительном рынке Северной Америки. WZMH Architects предложили эту технологию как инструмент реконструкции частично поврежденных домов, главным образом застройки советских времен, и изучают возможность использования системы в восстановлении Бучи. Панели Kingspan представляют собой универсальное средство наружной отделки, сочетающее в себе теплоизоляционные свойства и долговечность. Поэтому участие в конкурсе в целом несколько похоже на сбор конструктора Lego или игру в Minecraft.

Регистрация участников и прием заявок открыта с 14 апреля 2023 г. Объявление трех проектов-победителей победителей запланировано 11 июля. Призовой фонд конкурса составляет $10 000 канадских долларов.

инициатива Rebuild Ukraine, уже сплотила более 400 студентов со всей Украины. Победителями первого хакатона стала команда ребят Винницкого Национального Технического Университета с прототипом мобильного приложения для волонтеров. Финалистами второго этапа стала команда девушек Харьковского Национального Экономического университета имени Семена Кузнеца, представившая проект по использованию вертикальных ферм на разрушенных войной территориях.

Организаторы отмечают, что молодежь чувствует чрезвычайную необходимость быть причастными к восстановлению Украины, поэтому не собираются останавливаться на достигнутом, ведь работы по восстановлению всего разрушившейся войной еще очень и очень много.