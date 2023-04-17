Политик и экономист Виталий Скоцик сообщил, что для победы украинцам нужно еще многое сделать.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Нет ни одного украинца, за исключением каких-то непонятных людей, которые не верят в то, что будет победа. Что же касается того, скоро или не скоро, то я не являюсь тем человеком, который скажет, что победа завтра. Надо четко понимать, что мы будем считать победой», – сообщил Виталий Скоцик.

По словам политика, многие считают, что победа Украины будет тогда, когда мы выйдем на государственные границы. Но, как отметил Виталий Скоцик, для победы украинцам нужно еще многое сделать, ведь война – не только оружие.

«Да, это наши ребята на фронте, это люди, защищающие наше государство с оружием. Они фактически являются в этом случае движущей силой. Но культура, среда, правила ведения войны, концепции – это то, что после войны появится в нашем обществе», - заявил Виталий Скоцик.

Как писала ранее Politeka, военный заявил, что не все должны быть на передовой: «Это не для каждого».

Также Politeka сообщала, что Марина Ставнийчук сообщила, о чем должны уже сейчас задуматься украинские власти: «Один из самых серьезных вызовов».