На прошлой неделе, с 07 по 13 апреля 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 74 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и составлено 248 протоколов об административных.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 48 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 48 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 350 тысяч гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 809 тыс. гривен.

Следовательно, наиболее резонансными по нарушениям требований природоохранного законодательства стали субъекты хозяйствования Днепропетровской и Кировоградской области.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 743 тыс. 256 грн за уничтожение неустановленными лицами 31 дерева разных пород, до степени прекращения роста без соответствующего разрешения, на территории полезащитной полосы Новопольского сельского совета Криворожского района. Материалы направлены в Управление СБУ в Днепропетровской области и Днепропетровской областной прокуратуре.

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков на сумму 698 тыс. 173 грн за незаконный отлов водных биоресурсов, гражданами, в запрещенном месте запрещенным орудием ловли (сеткой мисиновой) с превышением норм отлова, в Каменском водохранилище реки Днепр совета Александрийского района. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Светловодск) Александрийского РПП ГУНП в Кировоградской области. Проведен расчет убытков на сумму 4 млн. 147 тыс. 897 грн. за незаконную вырубку неустановленными лицами 575 сырорастущих и 11 сухостойных деревьев.

В защитных лесных насаждениях над автодорогой Т-1211 (в стороне дороги) от границы Великоандрусовской ТГ Александрийского района с Дмитровской ТГ Кропивницкого района в направлении с. Глинск Великоандрусовской ТГ. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Светловодск) Александрийского РПП ГУНП в Кировоградской области и Кировоградской областной прокуратуре.