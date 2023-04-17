Громкое задержание прокуроров в Закарпатской области становится не столь громким. Дело в том, что новости о расцветшей в регионе коррупционной схеме странным образом исчезают из сети, пишет портал Акценты .

На днях ряд местных СМИ сообщил о громком разоблачении на Закарпатье - во время получения второго транша взятки в размере 30 000 долларов в санатории "Деренивская купель" сотрудниками СБУ, ДБР, БЭП были задержаны прокуроры Ужгородской окружной прокуратуры: Вайда В.В. и Намяк Ю.Ю. Также были задержаны сотрудники УССР и ГУНП.

По другим данным, речь идет о взятках в 100 тысяч долларов США. Сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны заместитель начальника одного из отделов Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и заместитель руководителя Ужгородской прокуратуры за "решение" вопросов, связанных с наркотиками.

Затем в местных правоохранительных органах прошел ряд обысков: провели оперативно-розыскные работы у более чем 20-ти фигурантов дела.

Журналисты предположили, что Закарпатская прокуратура и ГУНП работают в тесном сотрудничестве по "крошению" преступлений типа незаконных строек, незаконному отчуждению земель общины. С этим и связана немалая взятка.

Но впоследствии информация о такой большой взятке и громких задержаниях начала просто исчезать из Интернета.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграмм-канале допускает, что на местные медиа оказывают влияние и они были вынуждены удалить информацию. Также Игорь Мосийчук предполагает, что задержанные с поличным прокуроры и правоохранители попытаются по давней схеме "решать" вопросы.