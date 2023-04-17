Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что журнал Time не просто так не признал Зеленского человеком года, а признал именно Зеленского и героический народ Украины.
Об этом он рассказал в своем блоге.
Как отмечает эксперт, какие бы подвиги президент Украины не совершал, а сейчас Зеленский, безусловно, делает огромные дела для того, чтобы отстоять свободу Украины, народ Украины важнее, чем президент. Поэтому, констатирует политтехнолог, он полюбил Украину.
«Как вы знаете, я приехал уже 6 лет назад, и полюбил Украину за то, что народ важнее любого своего лидера, любого президента, премьер-министра, мера, кого вообще угодно. Народ важнее всего, народ владеет Украиной, а президенты не важны», - подчеркивает Михаил Шейтельман.
В частности, рассуждает он, сложно представить, чтобы в центре Киева поставили огромную каменную статую в небо в 180 футов в честь первого президента Украины Кравчука. По словам эксперта, такого даже представить нельзя.
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«Потому что народ построил Украину, народ построил Киев, народ сейчас отстаивает эту самую Украину. Как вы помните, даже журнал Time не решился признать Зеленского человеком года, а признал Зеленского и героический народ Украины», - констатирует Михаил Шейтельман.
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