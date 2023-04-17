Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что журнал Time не просто так не признал Зеленского человеком года, а признал именно Зеленского и героический народ Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, какие бы подвиги президент Украины не совершал, а сейчас Зеленский, безусловно, делает огромные дела для того, чтобы отстоять свободу Украины, народ Украины важнее, чем президент. Поэтому, констатирует политтехнолог, он полюбил Украину.

«Как вы знаете, я приехал уже 6 лет назад, и полюбил Украину за то, что народ важнее любого своего лидера, любого президента, премьер-министра, мера, кого вообще угодно. Народ важнее всего, народ владеет Украиной, а президенты не важны», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В частности, рассуждает он, сложно представить, чтобы в центре Киева поставили огромную каменную статую в небо в 180 футов в честь первого президента Украины Кравчука. По словам эксперта, такого даже представить нельзя.

«Потому что народ построил Украину, народ построил Киев, народ сейчас отстаивает эту самую Украину. Как вы помните, даже журнал Time не решился признать Зеленского человеком года, а признал Зеленского и героический народ Украины», - констатирует Михаил Шейтельман.

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