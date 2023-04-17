Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что журнал Time не просто так не признал Зеленского человеком года, а признал именно Зеленского и героический народ Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, какие бы подвиги президент Украины не совершал, а сейчас Зеленский, безусловно, делает огромные дела для того, чтобы отстоять свободу Украины, народ Украины важнее, чем президент. Поэтому, констатирует политтехнолог, он полюбил Украину.

«Как вы знаете, я приехал уже 6 лет назад, и полюбил Украину за то, что народ важнее любого своего лидера, любого президента, премьер-министра, мера, кого вообще угодно. Народ важнее всего, народ владеет Украиной, а президенты не важны», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В частности, рассуждает он, сложно представить, чтобы в центре Киева поставили огромную каменную статую в небо в 180 футов в честь первого президента Украины Кравчука. По словам эксперта, такого даже представить нельзя.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

"Нашли брешь в обороне": россияне после Авдеевки атакуют другой город, ситуация тяжелая

На теле стареющего Путина в церкви заметили странный "шрам": "Буданов был прав"

Дедлайн Байдена: в США назвали сроки, когда должна закончиться война в Украине

Женщина приняла военного ВСУ за российского "освободителя" и расстроилась, видео: "Не дождалась"
Показать еще

«Потому что народ построил Украину, народ построил Киев, народ сейчас отстаивает эту самую Украину. Как вы помните, даже журнал Time не решился признать Зеленского человеком года, а признал Зеленского и героический народ Украины», - констатирует Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Рыгованов рассказал, что усталость от темы войны и попытки уйти от нее – это нормальное состояние.

Также Politeka писала о том, что Постернак рассказал, зачем российские пропагандисты постоянно раздувают тему биолабораторий в Украине.