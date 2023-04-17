Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россиян скоро будут лишать базовых гражданских прав.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Спустя более чем 100 лет новые российские лишенцы появятся в россии. Если вдруг вы (россияне – Ред.) получили электронную повестку, не явились по электронному зову военкома, то вы становитесь новым российским лишенцем», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, так же, как и сто лет назад во времена Советского Союза, россиян будут лишать гражданских прав. Например, как отметил Борис Тизенгаузен, россияне, которые не явились в военкомат, будут лишены права управлять автомобилем, выезжать из страны, создавать частное предприятие.

«Всё так же, как и было 100 лет назад. А россиянам я могу сказать одно: судя по тому, что происходит в россии, лучше точно не будет. Дальше будет только хуже, времени до нового российского этапа лишенцев остается не так много», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, может ли мобилизация в рф стать преградой для контрнаступления ВСУ: «Посыпался фронт».

Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал, почему россияне так боятся якобы биолабораторий в Украине.