Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россиян скоро будут лишать базовых гражданских прав.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Спустя более чем 100 лет новые российские лишенцы появятся в россии. Если вдруг вы (россияне – Ред.) получили электронную повестку, не явились по электронному зову военкома, то вы становитесь новым российским лишенцем», - сообщил Борис Тизенгаузен.
По словам политтехнолога, так же, как и сто лет назад во времена Советского Союза, россиян будут лишать гражданских прав. Например, как отметил Борис Тизенгаузен, россияне, которые не явились в военкомат, будут лишены права управлять автомобилем, выезжать из страны, создавать частное предприятие.
«Всё так же, как и было 100 лет назад. А россиянам я могу сказать одно: судя по тому, что происходит в россии, лучше точно не будет. Дальше будет только хуже, времени до нового российского этапа лишенцев остается не так много», - заявил Борис Тизенгаузен.
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Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, может ли мобилизация в рф стать преградой для контрнаступления ВСУ: «Посыпался фронт».
Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал, почему россияне так боятся якобы биолабораторий в Украине.