Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что за Пригожина во время выборов будут голосовать только радикально настроенные россияне.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Как встроиться в политическую систему российской федерации? Нужно набрать определенный электорат и идти на выборы. С чем идти на выборы и какой это может быть электорат?» - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, электорат Пригожина – это те 10-15% радикально настроенных россиян, которые были за путина, остаются имперцами, но считают, что путин не справляется, действует не достаточно радикально и не достаточно правильно.

«И вот такие, как Пригожин с кувалдой, для них то, что нужно. И это существенные проценты, это позволит Пригожину завести своих кандидатов и плотно засесть в российской политической системе», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, эксперт Дмитрий Спивак предположил, зачем кремль ликвидировал военкора Владлена Татарского: «Связь понятна».

Также Politeka сообщала о сотрудничестве турецких компаний с ЧВК «Вагнер»: Борис Тизенгаузен рассказал о последствиях, если это окажется правдой.