Социолог Александр Позний объяснил, что ПЦУ прежде всего говорят о победе ВСУ, а УПЦ МП – о мире, умалчивая, что имеется в виду мир на условиях россии.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает эксперт, нужно всегда отличать веру, религию и церковь как структуру. Конечно, добавляет он, есть священники, которые действительно выполняют все по вере и помогают людям в удовлетворении духовных потребностей, но не все. По словам социолога, особенно в сельской местности община прежде смотрит на батюшку, священника и уже по нему смотрит в целом на ситуацию, поскольку там церквей 1-2 и ты не можешь думать что-то другое.

«Транслирование вражеских нарративов. Какой враждебный нарратив сейчас есть? Казалось бы, простые слова – мир и победа. Вроде как синонимы. Но российская федерация говорит: «Мы им предлагаем мир, мы хотели сесть с ними за стол переговоров». Что делает церковь московского патриархата? Говорят, что нужно молиться о мире и чтобы мы сели за переговоры», - объясняет Александр Позний.

С другой стороны, отмечает он, когда этим верующим московского патриархата говоришь о том, что украинские воины сегодня борются за нашу независимость, они говорят, что надо бороться сугубо за мир. Но здесь, подчеркивает гость программы, есть важный момент – о каком мире идет речь? Как объясняет социолог, митрополит ПЦУ Эпифаний говорит молиться за мир и победу наших воинов, а митрополит УПЦ МП Онуфрий – за мир, не говорится о победе, то есть это оружие во вражеских руках.

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