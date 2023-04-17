Бывшему замминистру обороны Вячеславу Шаповалову, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ, продлили арест еще на один месяц. Процесс проходит незамеченным для общественности, несмотря на существование целого ряда проблем с позицией следствия, написал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Так, хотя Шаповалова арестовали после «скандала с яйцами», его подозревают не в коррупции, не в завышении цен и не в присвоении бюджетных денег, а в том, что он якобы «препятствовал Вооруженным силам», напомнил Сазонов.

«Суть уголовного дела против Шаповалова в том, что сразу после 24 февраля он заключал контракты на поставку броников, касок и прочего. Когда все это проверили, то какая-то часть была отбракована», - напомнил политолог в своем Телеграм-канале.

Шаповалова также обвиняют в том, что он делал стопроцентные предоплаты за закупленную продукцию. По словам Сазонова, эти поставки производились из стран, которые являются членами НАТО, но даже они не хотели продавать Украине товары без полной оплаты, ведь ожидали, что страна будет захвачена за несколько дней.

Эксперт добавил, что к тому же россияне параллельно скупали на мировом рынке все, что нужно было украинской армии.

«Но вся наша неравнодушная общественность вообще не интересуется тем, что тогда творилось. Ей достаточно того, что кого-то в Минобороны якобы разоблачили и посадили. А за что, а насколько доказана его вина, а насколько это справедливо, уже мало кому интересно. В итоге мы имеем дело с очередным случаем, когда украинское правосудие и карательная система – бессмысленные и беспощадные – выкашивают всех тех, кто буквально спасал страну», - резюмировал Сазонов.

Напомним, ранее адвокат Сергей Митюрин назвал дело против Вячеслава Шаповалов «абсурдным», ведь следствие так и не предоставило доказательств существование корыстного мотива у экс-заместителя министра обороны. По словам адвоката, большая часть закупленного командой Минобороны успешно используется ВСУ, а некачественная продукция не попала в армию и возвращается поставщикам.