Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
Напомню, что с 1 апреля 2023 года главный орган ООН – СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ, который несет ответственность за поддержку международного МИРА и БЕЗОПАСНОСТИ возглавляет представитель Государства-ТЕРРОРИСТА.
Председательство России продлится один месяц и проходит в соответствии с предписаниями Устава ООН, который предусматривает ежемесячную ротацию Президента Совета Безопасности в алфавитном порядке названий стран-членов этого института.
Совет Безопасности состоит из 15 стран-членов и имеет 5 постоянных стран-членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция и 10 непостоянных: Албания, Бразилия, Габон, Гана, Объединенные Арабские Эмираты, Эквадор, Мальта, Мозамб. Швейцария и Япония.
Непостоянные члены Совета Безопасности избираются по географическому принципу на двухлетний срок:
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- 5 – от стран Африки и Азии;
- 2 – от стран Западной Европы;
- 2 – от стран Латинской Америки:
- 1 – от стран Восточной Европы.
Что же ждать Украине в период этого ООНовского АПРЕЛЬСКОГО МАРАЗМА от управления Советом Безопасности страной-агрессором, признанной такой …Генеральной Ассамблеей ООН?!
Уже есть первая российская провокация в виде, правда, НЕФОРМАЛЬНОГО заседания Совета Безопасности 5 апреля с онлайн-включением выступления криминальной преступницы Львовской-Беловой. Великобритания и США заблокировали трансляцию этого заседания на сайте ООН, чтобы не допустить «использование Россией международной трибуны для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасающие действия в Украине». А послы США, Великобритании, Албании и Мальты демонстративно покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН во время выступления по видеовязи Львово-Беловой.