11 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором российские военные, предположительно находясь на оккупированной территории Украины, обезглавили военнопленного.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокие казни украинских военных и призвал мир обеспечить проигрыш террору.

"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать — как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленника мир должен видеть. Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче. Тысячи раз. Мы ничего не собираемся. забывать и прощать убийц. Законная ответственность будет всего", — сказал глава государства.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое видео с жестокой казнью украинского пленника обуславливает необходимость исключить Россию из Совбеза ООН и организации в целом. "Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ председательствует в Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН). Российских террористов нужно выгнать из Украины, а ООН привлечь к ответственности за их преступления", - подчеркнул он.

Следует отметить, что убийство военнопленных - это нарушение Женевской конвенции. Россия демонстрирует в целом, что полностью игнорирует международное право и, в частности, международное гуманитарное право.

По моему убеждению, это видео опубликовано не случайно. В любом случае, публикация подобных видео — это элементы информационных операций против военнослужащих ВСУ. Речь идет о психологическом давлении как на самих военнослужащих, так и на членов их семей. Это устрашение, элемент демонстративного террора. И, соответственно, бравада перед своими негодяями, такими же людьми, которые задействованы в кровавом преступлении.

Есть информация о том, что к этому преступлению, возможно, причастна разведывательно-диверсионная группа "Русич". Российский неофашист Мильчаков, прославившийся внесудебными казнями украинских военнослужащих еще в 2014 году. Я напомню, тогда под городом Счастья в засаду попала колонна ВСУ. И аналогично видео было задокументирован факт жестокого физического уничтожения украинских военнослужащих. Очевидно, речь идет именно об этом подразделении.

В 2014-2015 годах аналитическим отделом ГИ "Правое Дело" была проведена успешная операция. Речь идет о создании искусственного конфликта в среде лидеров боевиков. Тогда был уничтожен полевой командир ГБР "Бэтмен" Беднов.

Нам удалось продвинуть информацию о том, что состоялось совещание Беднова с полевыми командирами, где обсуждалась возможность вооруженного мятежа против тогдашнего руководителя так называемой ЛНР Игоря Плотницкого.

Я напоминаю об этом, потому что личная охрана Беднова тогда состояла как раз из участников разведывательно-диверсионной группы "Русич". К моменту ликвидации Беднова было уничтожено пять активных участников этой разведывательно-диверсионной группы. Это стало возможным благодаря созданию искусственного конфликта. Более того, мы провели тогда серию удачных информационных операций, и ДРГ "Русич" была выведена с оккупированной территории Луганской области на территорию РФ.

Однако сейчас есть информация, что "Русич" снова участвует в составе российских оккупационных войск и, возможно, причастен к этому кровавому преступлению.

Подчеркиваю, военных преступников нужно ловить где бы они ни были – по всему миру. То есть у нас уже есть наработка соответствующих структур сейчас во время войны. Их нужно уничтожать везде.

В 2008 году осетинские террористы публично забили грузинского сержанта Г. Анцухелидзе за то, что он отказался разглашать какую-либо информацию и вставать на колени. Организатор этого преступления был задержан грузинскими спецназовцами в Цхинвале. К этому времени город контролировался русскими войсками. Грузинские специальные службы провели молниеносную операцию "В логове чудовища".

В настоящее время осетинский террорист отбывает наказание в грузинской тюрьме. Грузинские специальные службы наглядно продемонстрировали тот факт, что название – специальные – соответствует самой сущности этой службы.

Украинским спецслужбам нужно максимально приложить усилия для нейтрализации активных членов этого разведывательно-диверсионного подразделения и других военных преступников.

Именно профессиональный ответ оккупантам позволит говорить о существовании у нас специальной службы, которая способна адекватно реагировать на внешние вызовы, с учетом будущих изменений в выполнении поставленных законом задач.

Дмитрий Снегирев