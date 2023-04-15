Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

16 апреля 2023 года, в соответствии с Постановлением Верховной Рады, Украина должна отметить 160-летие выдающегося ученого в акклиматизации, животноводства, растениеводства, природопользования и основателя заповедника «Аскания-Нова» Фридриха Фальц-Фейна.

Многолетний директор «Аскании» и исследователь жизни и научного наследия Фридриха Фальц-Фейна Виктор Семенович Гавриленко убеждает, что нынешний юбиляр родился 16 апреля 1863 года по старому стилю (28 апреля по новому стилю) в Аскании-Новой.

Ученые также убеждают, что датой основания Аскании-Новой следует считать 1874 год, когда 11-летнему барону построили вольеры для содержания животных. После того как 17-летний гимназист Фридрих Фальц-Фейн успешно сдал экзамены, он получает в собственность 8 десятин земли и свои первые вольеры со степными животными. С того времени коллекция зоопарка постоянно пополняется. Из трех основных объектов Аскании (зоопарк, заповедная степь и оросительный парк) любимым детищем Фридриха Эдуардовича на протяжении всей его жизни был зоопарк.

Брат Ф.Е. Фальц-Фейна Владимир приводит информацию о млекопитающих и птицах в «Аскании-Новой» по состоянию на январь 1914 года, где указывает на наличие 55 видов млекопитающих, которые содержались в зоопарке или обитали в степи и 402 вида птиц.

Поэтому совершенно справедливо многие известные ученые называли Фридриха Фальц-Фейна - «ПЕРВЫМ СТЕПНЫМ ЭКОЛОГОМ».

Выдающийся ученый ощутил на себе и все прелести большевистской власти России. Находясь в Москве, основатель «Аскании-Новой» в начале 1918 года был арестован в качестве немецкого шпиона и помещен в Бутырку. В тюрьме пережил инсульт, но благодаря протестам ученых-биологов в августе 1918 года был освобожден и уехал в Германию, где 2 августа 1920 года умер.

Во времена Независимости биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна стал одним из самых выдающихся природных резерватов мира и входит в соответствующую программу ЮНЕСКО. Ныне это уникальный уголок природы, где расположен ЕДИНСТВЕННЫЙ в ЕВРОПЕ участок непаханой степи. Заповедник занимает площадь 11 тысяч га, где обитают множество животных и птиц, а в Асканийской степи произрастает более 400 видов трав и цветов. Коллектив «Аскании» также чтит и популяризирует своего основателя. 16 октября 2009 года состоялось открытие памятника Фридриху Фальц-Фейну, где я имел честь быть вместе с его внуком, советником департамента сельского хозяйства княжества Лихтенштейн тоже Фридрихом Фальц-Фейном. Поэтому вполне заслуженно "Аскания-Нова" стала одним из победителей общенациональной акции "7 природных чудес Украины" и полуфиналистом мировой акции "7 новых природных чудес света". Однако недавно на официальном сайте «Аскании-Новой» появилось тревожное сообщение: «20 марта 2023 года в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ С.Кириенко, «в.и.о. Губернатора» Херсонской области, коллаборант В.Сальдо и неизвестное лицо в качестве директора, назначенного «Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области» без официальных представлений - Мещеряков. По информации открытых источников – «Выписка из единого государственного реестра юридических лиц» – Мещеряковым Д.В. зарегистрировано «государственного автономное учреждение «Биосферный заповедник «Аскания-Нова»(без имени Ф.Е.Фальц-Фейна) с датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц РФ 7.03.2023 г. Таким образом, дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения – биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф.Э. Фальц-Фейна (сертификат ЮНЕСКО от 15.02.1985 г.) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО УКРАИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ и находится под НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗОЙ». Как видим российская орда страны-террориста военного преступника Путина не только ВКРАЛА наш знаменитый биосферный заповедник, но и ЗАПРЕТИЛА в названии имя его основателя. Зато и наше Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов забыло как об оккупированной российскими убийцами, варварами и мародерами «АСКАНИИ-НОВОЙ», так и об ее основателе 160-летнем Фридрихе ФАЛЬЦ-ФЕЙНЕ. Поэтому у чиновников безотлагательно: - информировать мировое природоохранное сообщество и международные институции о факте захвата биосферного заповедника;

- подавать номинационное досье на включение «Аскании-Новой» в репрезентативный список мирового природного наследия ЮНЕСКО, которое находится под УГРОЗОЙ (в опасности);

- инициировать исключение России из ЮНЕСКО.

И, конечно, помнить и уважать создателя этого природоохранного и заповедного украинского чуда – 160-летнего Фридриха Фальц-Фейна!