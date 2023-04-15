Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что может разгореться огромный скандал, если окажется, что турецкие компании продавали вооружение ЧВК «Вагнер».

Об этом он рассказал на своем канале.

«В массиве слитых документов есть информация, что представители ЧВК «Вагнер» планировали закупить у Турции оружие для россии и в том числе использовать для этого президента Мали», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, если бы это оказалось правдой, то разгорелся бы огромный скандал, поэтому в этом вопросе необходимо разбираться. Как отметил Борис Тизенгаузен, скорее всего переговоры по поставкам вооружение вело не правительство Турции, а частные турецкие компании.

«Но Турция – член НАТО. То есть, если окажется, что частные турецкие компании действительно вели переговоры с ЧВК «Вагнер» и знали, что это представители ЧВК «Вагнер», то здесь могут быть проблемы», - заявил Борис Тизенгаузен.

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