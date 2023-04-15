Политолог Владимир Фесенко объяснил, что россияне попытаются перевести войну в другой формат, оппозиционный, поскольку на интенсивные военные действия на всем фронте у них нет ресурсов.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«У путина есть надежда на то, что избирательная кампания, выборы в США могут поменять ситуацию с войной в Украине в его пользу. Я думаю, что это преувеличенная надежда. Тем не менее, надо учитывать, что россияне будут затягивать войну до 2024 года как минимум», - отмечает Владимир Фесенко.

По его словам, это будет касаться определенного формата войны. Как объясняет эксперт, вести войну интенсивную, полномасштабную, по всем фронтам, например, с новым наступлением, ударами на Донбассе и из беларуси – вот это россия сейчас не в состоянии сделать, поскольку ей хватает ресурсов.

«А вот войну относительно позиционную, с активными военными действиями на отдельных участках фронта, как сейчас, Бахмут, Авдеевка, Марьенка, Сватова, Кременная – да, там могут быть интенсивные действия, попытки наступательных действий, как и с нашей стороны тоже. Но вести интенсивную полномасштабную войну по всей линии фронта они не в состоянии», - заключает Владимир Фесенко.

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