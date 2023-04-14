Народный депутат Александр Качура сообщил, что лаврова можно было бы пустить на заседание Совбеза ООН, чтобы там его арестовать.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, США отказались давать разрешение на прибытие самолета лаврова. Также США не стали выдавать визы российской делегации. Как отметил Александр Качура, лавров собирался вести заседание Совета безопасности ООН.

«До мероприятия остаются считаные дни. А что не понятно? России в ООН вообще не должно быть, они находятся там абсолютно незаконно. Террористам там точно не место», - заявил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, с другой стороны, можно было бы и впустить лаврова на заседание Совета безопасности ООН, но только для того, чтобы надеть на него там наручники и вывести из зала.

«Хотя бы так ООН укрепила бы мировую безопасность», - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог рассказал, какие страны должны остановить агрессию рф: «Они обязаны вмешаться».

Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура рассказал, как Украине удалось вызвать истерику в МИД россии: «Вы уже всё начали».