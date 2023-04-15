Старший сержант ВСУ Руслан Рыгованов объяснил, что война и в Украине, и в Израиле, но в Израиле научились в нее вкладывается, а не убегать, а мы стараемся отвлечься.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как объясняет военный, в Израиле не просто так, когда строят дома, в каждой квартире предусматривают бомбоубежище. В частности, он говорит о том, что там вся правительственная, общественная и все остальные программы знают, что они воюют, и они на это направлены.

«Начнем с самого простого: там армию проходят все – и мальчики, и девочки. То есть там обществе настроено так, что общество постоянно живет в войне, вкладывается в войну, а не уходит от нее, не сбегает от нее, не отказывается от нее», - подчеркивает Руслан Рыгованов.

По его словам, у нас сегодня это могут быть любые собственные условия, которые помогают в таком побеге – борьба на информационном фронте, труд или еще что-то. В частности, отмечает гость программы, люди начинают уважать солдата только на картинке, столько разговоров о том, как все любят ВСУ, но на дороге тебе уже никто военную машину не пропустит сейчас, как это было.

«Помогали, но просто ушел напряг, ушел страх, и теперь дальше мы начинаем раскручивать другую картинку», - подчеркивает Руслан Рыгованов.

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