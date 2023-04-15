Юрист и политик Марина Ставнийчук сообщила, что украинские власти должны уже сейчас думать о том, как вернуть украинцев на Родину.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Самое главное для каждого общества и государства – это человеческий капитал. Серьезные основания задуматься для украинской власти дают социологические исследования, проведенные в Польше», - сообщила Марина Ставнийчук.

По словам юриста, согласно этим опросам, 38% украинцев из тех, кто выехал за границу после начала полномасштабной войны, не планирует возвращаться в Украину. Как подчеркнула Марина Ставнийчук, украинские власти уже сегодня должны думать о том, как стимулировать украинцев вернуться в Украину.

«Это один из самых серьезных вызовов в будущем», - добавила Марина Ставнийчук.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, с чем сейчас должны разобраться украинцы: «Мы совершили за 30 лет ошибки».

Также Politeka сообщала, что предприниматель Виталий Ковтун рассказал, какие вызовы предстали перед украинскими за последние несколько лет.