Юрист и политик Марина Ставнийчук сообщила, что украинские власти должны уже сейчас думать о том, как вернуть украинцев на Родину.
Об этом она рассказала на своем канале.
«Самое главное для каждого общества и государства – это человеческий капитал. Серьезные основания задуматься для украинской власти дают социологические исследования, проведенные в Польше», - сообщила Марина Ставнийчук.
По словам юриста, согласно этим опросам, 38% украинцев из тех, кто выехал за границу после начала полномасштабной войны, не планирует возвращаться в Украину. Как подчеркнула Марина Ставнийчук, украинские власти уже сегодня должны думать о том, как стимулировать украинцев вернуться в Украину.
«Это один из самых серьезных вызовов в будущем», - добавила Марина Ставнийчук.
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Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, с чем сейчас должны разобраться украинцы: «Мы совершили за 30 лет ошибки».
Также Politeka сообщала, что предприниматель Виталий Ковтун рассказал, какие вызовы предстали перед украинскими за последние несколько лет.