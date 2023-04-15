Политолог-международник Максим Яли рассказал, что Турция, хоть и не признает аннексированные украинские территории за россией, но немало заработала на ее газе и поддержала экономику агрессора.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Эрдоган делал шаги в пользу Украины. Но в то же время, не признавая аннексию Крыма с 2014 года, не говоря уже об аннексии новых территорий, настаивая на уважении и сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины, Эрдоган не вводит санкции», - отмечает Максим Яли.

Кроме этого, отмечает он, есть серьезные подозрения, хотя и без доказательств, что Турция может помогать россии обходить санкции на товары двойного назначения. А это, констатирует эксперт, товарооборот, значительный рост экспорта из Турции в россию, а до этого и импорта из стран ЕС этих товаров. По его словам, США даже угрожали вводить санкции, если это не прекратится.

Также политолог комментирует ситуацию с геополитическим оружием рф – газом. Как он рассказывает, в Европе почти все перестали его покупать, а Эрдоган получил предложение от путина создать газовый хаб, что позволило Турции хорошо заработать на перепродаже дешевого российского газа.

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«То есть что выгодно, они, конечно, используют эти возможности, которые, к большому сожалению, с другой стороны, помогают россии поддерживать надлежащий экономический уровень. И россия использует эти средства для войны против Украины», - заключает Максим Яли.

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