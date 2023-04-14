Ведьма-некромантка Мария Тихая сделала расклад таро на будущее россии, планы США и Китая на ее территорию и удары Украины по москве.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

«Там территории все порозгребают себе некоторые, да, россию немного распетляют, может такая ситуация быть. Ну, а как ты страну удалишь с карты мира полностью? Единственное, если ее затопит очень сильно Индийский океан, дотечет до них, под воду уйдут или под землю», - рассказывает Мария Тихая.

В то же время она отмечает, что у США и Китая нет договоренностей по поводу того, кому какие российские территории достанутся, скорее каждый будет грести под себя. Как объясняет ведьма, выпадает тройка мечей, то есть они никогда не договорятся о таком, еще и поругаются, кому что. По ее словам, вряд ли США нужны именно земли, скорее власть и ресурсы, а вот Китаю нужна именно земля.

Также гостья программы рассказывает, что до конца этого года другие страны вряд ли будут дерибанить россию, выпадает четверка кубков, а вот на следующий год – пятерка кубков, а это может быть какая-то потеря.

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«Это разрушение больше, Башни падают. То есть это именно жилплощади. Разрушение. Можем мы немножко, конечно, россию пострелять. Смерть, Повешенный. Интересно, что случилось тут. Ох, а не бабахнет ли у них там что-то ядерное на территории россии, их же причем? Девятка пентаклей. То есть их владение какое-то. И Дьявол со Смертью. Такое ощущение, что что-то бахнет там», - заключает Мария Тихая.

Как сообщала Politeka, Шейтельман прокомментировал заявление министра иностранных дел рф о том, что Европа потеряла россию.

Также Politeka писала о том, что Спиваковский рассказал, в чем секрет успеха системы образования успешных стран.