В последнее время в информационном поле начали появляться сообщения о готовящейся новой волне мобилизации в России, планами которой является призыв 400 тысяч.

Следует заметить, что мобилизационный резерв Российской Федерации – подготовлен – около 1 млн. 500 тыс. человек. Мобилизационный резерв общий – около 10 млн. Поэтому цифра в 400 тыс. выглядит более-менее реально. Но уже есть заявления российской стороны, что будет призвано не более 150 тыс. человек из-за материально-технического обеспечения.

Отметим, что во время первой волны "долевой" мобилизации в России мобилизовали 320 тысяч солдат. В то же время, хотя эти люди и смогли мобилизовать, обеспечить их оружием или средствами индивидуального мероприятия не получилось.

Смогли ли подготовить эти 320 тысяч? Ответ более чем очевиден, когда появляется видео из-под Авдеевки, где оккупанты жалуются, что целой роте не выдали саперные лопатки, которые на войне иногда имеют больший вес, чем автоматы. И здесь оказывается, что 30% стрелкового оружия, которое выдают частично мобилизованным, в технически неисправном состоянии.

Замечу, что у мобилизованных окупантов вообще нет аптечек и бронежилетов. Таким образом, даже если РФ мобилизует 400 тысяч человек, у стран-агрессорок нет возможности их подготовить и обеспечить.

Речь идет о фактически "мясных призывах": одноразовых солдат, которых бросят на передовую и время пребывания их в окопах будет максимум 2-3 дня.

Напомним, в рамках весеннего призыва в России решили ввести рассылку цифровых повесток через электронный портал "Госуслуги". Отмечается, что теперь стало невозможно удалить свой аккаунт с портала.

По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составили: личного состава – около 181 090 человек.

Дмитрий Снегирев