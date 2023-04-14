Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что война – это время, когда все процессы ускоряются, а в Украине все еще не начали возобновлять военную юстицию, без которой возникает много проблем.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева.

По мнению эксперта, структура военной юстиции должна включать военную полицию (надо создавать), военную прокуратуру (надо восстанавливать), военные суды (надо восстанавливать) и места лишения свободы, так называемые гауптвахты, где должны отбывать наказание военнослужащие, осужденные военными судами, трибуналами.

«Всю эту систему можно назвать, например, Государственное бюро военной юстиции. При формировании не допустить, чтобы руководители этих структур были подчинены руководству Минобороны и Генпрокуратуры, назначаемых по политическим квотам. Военный прокурор обязан быть политически независимым и специалистом своего дела. И самое главное – возвратить военной прокуратуре функцию общего надзора», - рассказывает Олег Стариков.

Кроме этого, добавляет он, необходимо твердо уяснить, что правила и процедуры военной юстиции существенно отличаются от гражданских, так как она является отдельной системой правосудия с более суровыми правилами.

«В Украине много специалистов, которые в состоянии подготовить всю законодательную базу для создания структуры военной юстиции, которая бы отвечала требованиям времени. И эту работу необходимо было начинать еще вчера, так как война как раз в то время, когда скорость всех процессов увеличивается в разы», - заключает Олег Стариков.

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