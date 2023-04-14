Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
По состоянию на середину апреля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 9,4 млрд гривен. Передано в милицию подозрительных финансовых операций на сумму более 79 млрд гривен.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам по России.
Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
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С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: