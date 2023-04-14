На днях народная депутат Украины Елена Криворучкина сделала заявление о том, что через Верховную Раду пытались протянуть законопроект №9136, суть которого сводилась к открытию "схемщикам" возможностей застраивать земли природно-заповедного фонда.

Не прошло и сто лет и вот снова:

"В то время, когда Украина мужественно сражается с внешним врагом, недопустимо расшатывание ситуации внутри страны. Подробнее мое отношение к сегодняшнему заседанию Экокомитета на видео", - именно такой эмоциональный пост разместила на своей странице в социальной сети Фейсбук народный депутат Украины Елена Криворучкина.

Очень интересно, кто эти "некоторые члены экокомитета", которые нивелировали заслуги т.в.о. Головы Держекоинспекции Игоря Зубовича, не побоимся такой формулировки перед Украиной? Возможно, это и не будет точная информация, но чтобы дать приближенный ответ на этот вопрос достаточно зайти на карточку законопроекта №9136.

Приводим дословно:

"Инициатор(ы) законопроекта: Бондаренко Олег Владимирович, Прощук Эдуард Петрович, Черный Виктор Иванович, Мандзий Сергей Владимирович, Матусевич Александр Борисович, Василенко Леся Владимировна".

К слову, кто тканый Зубович? Это тот самый Игорь Зубович, на плече которого фактически с нуля легло бремя создания передовой на сегодняшний день в мире системы фиксации фактов нанесенного ущерба окружающей среде российскими оккупационными войсками. Кроме того, под его руководством были разработаны соответствующие методики фиксаций и расчета этих убытков. Сегодня этот опыт изучается во всем мире и считается таким, что не дает возможности агрессору избежать ответственности.

Собственно, чтобы не быть голословным, почитайте сами отчет о проделанной Зубовичем работе. Возможно, вы будете удивлены, но все руководство как Минсреды, так и Экокомитета друг вперед хвастаются достижениями по фиксации и расчету убытков, это их главная пиар-фишка. И вдруг вот, вот, ешьте? Ребята, вы там что курите?

Поэтому стоит вопрос, а что собственно черта происходит!? Неужели кто-то действительно забыл, что в стране война и за что гибнут лучшие из нас? Неужели у этих "некоторых членов" поднимется рука на святое и они действительно решили под шумок войны присвоить земле природно-заповедному фонду? Люди, вы серьезно решили держать за дураков всех доказавших всему миру, что действительно имеют ценности, за которые готовы без колебаний рисковать жизнью!?

В конце концов, есть один нюанс, который не на шутку настораживает. Это тот факт, что законопроект №9136 был представлен в обход антикоррупционных механизмов, а это означает, что вероятность его принятия была минимальной. То есть вполне вероятно, что мы имеем дело с провокацией того самого "расшатывания", о котором пишет Криворучкина. А это уже разговоры совсем другого уровня.

Кому нужны такие провокации в разгар войны именно в то время, когда готовится контрнаступление?

По состоянию на 31 марта 2023 года нанесенный ущерб окружающей среде Украины составляет 1 трлн 922 млрд 455 млн 641,3 тыс. гривен. И это без учета ущерба, нанесенного на оккупированных территориях. Известно также, что российские хакеры пытались повлиять на работу штаба, однако это не принесло результата. Поэтому очень вероятно, что где-то на Лубянке кто решил "открыть консерву".

Итак, "некоторые члены" Экокомитета Серый Кардинал говорит так: Ребята и девушки, это все очень забавно, но вам стоит изрядно подумать прежде чем продолжать эту примитивную игру в интересах кремля.