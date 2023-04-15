Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что ВСУ смогли осенью отбить украинские территории, несмотря на мобилизацию в рф.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы же видим прекрасно, что осенью прошлого года, объявив мобилизацию и отправив вот эти 350 тысяч человек на войну, путин никоим образом не улучшил ситуацию на фронте. Она, наоборот, после объявления мобилизации ухудшилась», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, именно тогда россияне убегали из Харьковской области, где посыпался фронт, именно тогда оккупанты убегали из Херсона. Как отметил Борис Тизенгаузен, мобилизация россии не помогла, ведь Вооруженным силам Украины все равно удалось освободить украинские территории.

«Вот как волна мобилизации сработала. По большому счету, никак», - добавил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура объяснил, почему в россии снова начались мобилизационные процессы.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, стоит ли верить словам рф об отправке северокорейцев на фронт: «Всерьез озаботились».