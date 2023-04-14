Идеолог Олесь Доний 7 апреля в рамках тура презентаций книги «Сковорода и Мы» приезжал в Житомир с очередным выступлением.
Об этом Олесь Доний рассказал у себя на Facebook.
Прежде всего стоит отметить, что книга «Сковорода и Мы» является сборником 40 самых известных украинских политологов, культурологов и философов. В то же время книга не только об идеях философа Григория Сковороды, но и о современной Мировоззренческой Реформации в идейной плоскости. А составитель и инициатор издания – сам Олесь Доний.
В Житомире презентация книги «Сковорода и Мы» проходила отдельно для работников образования, было более ста учреждений среднего образования, организатор встречи – житомирский Департамент образования. А дальше презентацию провели для работников культуры, в частности библиотекарей, организатором стало Управление культуры Житомира.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
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Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что период Руси в истории Украины это то, что нас еще соединяет с россиянами.
Также Politeka писала о том, что в Киеве готовят к открытию выставку церковных росписей.