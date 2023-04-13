В среду депутат Киевсовета и волонтер Георгий Зантарая во второй раз за этот год посетил город Марганец Днепропетровской области.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
По словам Зантараи, он со своими единомышленниками доставил в Марганец 3 тонны гуманитарной помощи, преимущественно продуктов.
По словам Зантараи, он со своими единомышленниками доставил в Марганец 3 тонны гуманитарной помощи, преимущественно продуктов.
Также Зантарая, чемпион мира по дзюдо, провел тренировки с местными юными спортсменами. По его словам, приятно видеть уверенность в победе и взаимной помощи. Как мы сообщали ранее, первая в этом году поездка Зантараи в Марганец состоялась в январе. Георгий Зантарая предоставил жителям Марганца 3 тонны продуктовой помощи.