Дорогие братья и сестры, большая семья Православной Церкви Украины и все украинское общество!

Сегодня Великий четверг, который в народе называют чистым. Историческое значение нынешних событий для освобождения украинского православия от ига «русского мира» побуждает меня сегодня обратиться ко всем вас.

Благодаря поддержке подавляющего большинства украинского общества и решительным шагам нашего государства, такое увольнение успешно продолжается. Именно поэтому противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому.

Одним из таких средств является упорная попытка представить Православную Церковь Украины заложницей или участницей партийной борьбы. Решительно и твердо заявляю перед всем обществом – мы не позволяли до сих пор и дальше не позволим делать этого.

За содействие развитию Поместной Церкви мы благодарны всем политическим силам, независимо от того, представляют ли они в определенный период истории власть или оппозицию. Но ни одна политическая сила, партия или отдельный лидер не могут и не будут иметь в Православной Церкви Украины какой-либо исключительной или тем более контролирующей роли.

Годами структура Московского Патриархата в Украине развивалась именно по такой ошибочной модели теневого контроля. Деркач, Новинский, Медведчук и другие подобные деятели считали себя участниками «акционерного общества», решающими за спиной «наемных менеджеров» в рясах все ключевые вопросы. Такая модель в значительной степени привела к нынешней публичной катастрофе Московского Патриархата в Украине.

По принципу перевода ответственности с больной головы на здоровую наши противники настойчиво пытаются дискредитировать Православную Церковь Украины, навязывая ей имидж «церкви Петра Порошенко». Таким же способом в свое время пытались Киевский Патриархат преподносить как «церковь Кравчука» – якобы исключительно партийный политический проект, работающий только на имидж одного человека.

Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только из-за заявлений, но и самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной Церкви Украины какой-либо исключительной роли, которая бы давала кому-либо основания с этими именами в таком контексте увязывать нашу Поместную. Церковь.

Мне известно, что, пользуясь обычными в демократическом обществе процессами политической конкуренции, наши противники предпринимают безумные усилия, чтобы подорвать доверие и сотрудничество, в том числе между нами и государством, направленные на противодействие агрессии «русского мира». Разными каналами распространяют вполне лживую информацию о том, что руководство Православной Церкви Украины и лично Предстоятель якобы кем-то контролируются и устремляются в действиях. Такие утверждения – откровенная ложь и грязная клевета.

Ни один, подчеркиваю – ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви.

Тем более этого не имеют и не могут иметь качество региональные кланы, которые с самого начала упорно пытались его добиться, но потерпели фиаско.

Дорогие украинцы! Мы благодарны всем, кто в этот важный исторический момент поддерживает усилия Православной Церкви Украины по деоккупации нашего духовного пространства. Как открытая Церковь, мы открыто говорим о вызовах и проблемах и надеемся, что общими усилиями сможем их преодолеть.

И да благословит нас Бог в этом добром деле!



