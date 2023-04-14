Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россия 9 мая может попытаться дискредитировать Украину.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вопрос в том, что украинские Вооруженные силы явно не стали бы наносить удары по скоплению людей, пусть даже и частично военных. На параде всегда присутствует большое количество невоенных людей, поэтому никто бы удары по этому скоплению не наносил», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, россия сама может создать во время парада подобную провокацию. Как отметил Борис Тизенгаузен, россия может устроить такую провокацию, чтобы попытаться дискредитировать Украину.

«Захочет показать, что, мол, смотрите, там мирные жители с портретами, а Украина вероломно нанесла удар. Это вполне возможно», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, Александр Качура объяснил, почему США призвали американцев немедленно покинуть территорию рф: «Стала смертельно опасной».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, о чем Лукашенко просит россию: «Это еще одна эскалация».