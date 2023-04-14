Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что в слитой документации Пентагона и НАТО не было ни даты украинского наступления, ни направления.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть самый главный момент, который вызывает недоумение. Если у тебя есть источник, из которого ты получаешь подобную документацию, или канал, через который ты ее получаешь, то ты же не бегаешь и не машешь во всеуслышанье, что вот смотрите, у меня есть доступ», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, непонятно пока только то, зачем россияне, которые скорее всего причастны к сливу документов из Пентагона и НАТО, выдали свой источник. Как отметил Борис Тизенгаузен, можно предположить, что россияне таким образом пытались сорвать надвигающееся контрнаступление ВСУ.

«В документации этой не было ни направления контрнаступления украинского, ни даты, ни других каких-то моментов. Но в итоге ты никак не можешь, используя эту информацию, повлиять на ход контрнаступления, потому что ты не знаешь, где оно будет и когда оно будет», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, военный заявил, что не все должны быть на передовой: «Это не для каждого».

Также Politeka сообщала про стратегический характер: военный эксперт рассказал, как идет подготовка к наступлению ВСУ.