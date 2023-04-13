Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что сегодня ни московскому патриархату, ни его защитникам в Украине не место и они могут сесть на поезд в москву.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Когда в нашей стране оказывается, что в стране убивают наших граждан, а вы прикрываете ДРГ с ФСБшником, у вас российские удостоверения, у вас российские награды, под корень надо просто этот метастаз вырезать раз и навсегда. Чем таким крутым, таким образованным и таким набожным является московский патриархат и почему Украинский патриархат не в счет, считаете его сектой?», - спрашивает Георгий Биркадзе.

Как он рассказывает, грузины стали официально христианами еще в 4 веке, это уже тогда была их государственная вера, в 10 веке крестили Русь, а москва появилась только где-то в 15 веке. И при этом, напоминает эксперт, московский патриархат позволил себе в 18 веке запретить молится на грузинском языке.

«То есть мы понимаем, что эти люди всегда воруют языки, религии, культуру, песни, они все воруют в жизни», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

В то же время эксперт осуждает тех людей, которые сегодня защищают московский патриархат и не признают нападения россии на Украину. По его мнению, всех таких людей нужно посадить в поезд и выгрузить в москве, потому что им здесь не место.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что период Руси в истории Украины – это то, что нас еще соединяет с россиянами.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, что любые переговоры с рф были возможны до войны.