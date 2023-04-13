Об этом пишет у себя в телеграммах, управляющий партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook, преподаватель макроэкономики бизнес-школы «МИМ-Киев» Михаил Кухарь.

В Европе налоги уплатят все пять миллионов мигрантов. Украина упустила все сроки о нем помочь. Не помогла.

Но Гетманцев считает, что это хороший повод поверх этого взыскать с наших женщин и детей теперь налоги за доходы, полученные там еще и в Украине.

Сначала пусть все продекларируют свои «заработки» в Европе, а потом они посчитают сколько им нужно доплатить.

За недекларирование, кстати, штрафы от 80,000 до 2,000,000 гривен!

Здесь известный глава комитета даже интервью дал, чтобы вас успокоить по поводу декларирования и штрафов. Вот эта фраза эзопа о «льготных доходах не нужно декларировать» означает, что в последний момент позволили не декларировать и не платить вам 19,5% по выплате соцпомощи в ЕС.

А с зарплат, из ваших доходов, как, например, доходов. физлиц предпринимателей, надо.

Надо декларировать! Это мечта Гетманцева! Это же его «дембельский аккорд» во власти, где под ним уже сильно шатается кресло как одним махом настроить против Президента теперь еще и 5 миллионов украинцев-мигрантов...

После того, как настроил 3 миллиона ФЛПовцев возвращением РРО и проверок во время обстрелов, а 200 тысяч предпринимателей блокированием налоговых...

Теперь взялся за наших женщин и детей, которые сейчас там...

Нет слов просто.





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