Ученый Владимир Спиваковский рассказал, почему чат GPT может ошибаться и исправится ли он со временем или вся критика в его адрес заслуженна.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Не будет соревнования человека с роботом, будет соревнование человека с роботом с человеком без робота. Поэтому те, кто имеют, условно говоря, очки, контактные линзы, лучше видят, чем человек со слабым зрением без этого. Поэтому и здесь прогресс остановить нельзя. Искусственный интеллект абсолютно не пугает. Он помощник и друг, а не объект для буллинга», - объясняет Владимир Спиваковский.

С другой стороны, рассказывает ученый, сегодня многие критикуют чат GPT, жалуются, что он делает ошибки, жульничает, дает неправдивую информацию, плагиатит. Поэтому, продолжает гость программы, он поставил этот вопрос чату прямо и он ответил, что понимает свои ошибки и извиняется за них, но ему только 4 месяца и не стоит от него требовать, как от доктора наук, он еще учится.

«Вообще я считаю, что это гениальная вещь, потому что она возбуждает у людей критическое мышление», - подчеркивает Владимир Спиваковский.

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Также Politeka писала о том, что Спиваковский рассказал, можно ли переучить 40-летних в бизнесе.