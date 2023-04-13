Ученый Владимир Спиваковский рассказал, что сегодняшнее развитые страны достигли своего успеха благодаря правильной системе образования.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Какая цель реформирования системы образования в Америке? Целью реформирования системы образования в Америке является то, чтобы Америка была лучшая в мире по всем спектрам и по всем параметрам: лучшие автомобили, небоскребы, дороги, космос, спортсмены, музеи, телефоны, компьютеры. И они этой цели достигают», - рассказывает Владимир Спиваковский.

В то же время в Великобритании, отмечает ученый, цель системы образования совсем другая и она так же эффективна. По его словам, британцы придумали систему, при которой они в свои знаменитые со средних веков красно-коричневые колледжи привозят миллионы студентов и школьников, которые наполняют государственный бюджет ежегодно на 50 миллиардов фунтов.

«Сначала цель поставлена, а потом как добиться, чтобы бюджет наполнить деньгами? Надо реформировать образование, надо преподавателей, надо учебники… Когда просто говорят, что вот давайте реформируем что-то, ну давайте, а зачем, чтобы что, куда, почему? Поэтому надо сначала цель ставить, а потом к ней идти», - объясняет Владимир Спиваковский.

А в Польше, рассказывает гость программы, цели и система образования еще больше отличаются – это выравнивание с остальной Европой, чтобы был равный поток кадров и было что предложить другим европейцам. А вот в Сингапуре, добавляет эксперт, вообще решили, что самое главное – это богатство, благосостояние каждого, на это и рассчитана вся система образования.

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