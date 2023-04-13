Народный депутат Александр Качура сообщил, что россияне часто утверждают, что ничего еще даже не начинали.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, в министерстве иностранных дел российской федерации с уверенностью утверждают, что Украина сейчас пытается атаковать российские спутники на орбите.

«Совсем немного времени прошло от «возьмем Киев за три дня» до «Украина сбивает российские спутники». Как тут не вспомнить знаменитое: «Мы еще не начинали»», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, россияне часто заявляют, что ничего еще не начинали, хотя на самом деле они давно уже всё начали.

«Вы уже всё начали, а мы обязательно закончим. Слава Украине!» - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура объяснил, почему в россии снова начались мобилизационные процессы.

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