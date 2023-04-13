Фонд Вадима Столара вместе с его учредителем профинансировали проект по психологической помощи семьям, пострадавшим во время войны, более чем на 7 млн ​​грн. В четвертом этапе «Восстановись» приняли участие более 150 человек. Всего с августа 2022 года проект охватил уже около 700 человек, говорится в материале портала UNN.

На днях закончился четвертый заезд проекта, где семьи, которые из-за войны потеряли одного из родителей или остались без жилья, получают психологическую помощь.

« Для меня и для всей команды проект « Восстановись » имеет особое значение, потому что это наш вклад в будущее. Наша цель – дать людям эмоциональную перезагрузку, возможность собраться с силами и возвратиться к полноценной жизни. Мы объединяем людей из всей Украины в одну большую семью. « Восстановись » – это важный вклад в счастливое будущее страны и людей», – рассказал основатель Фонда Вадим Столар .

В свою очередь волонтер Фонда Наталья Приходько рассказывает, что уже с самого начала проекта его организаторы поняли – это история с продолжением.

Уже во время первого этапа нашего проекта « Восстановись » мы поняли, что будем обязательно продолжать . Мы посмотрели в глаза людей – и поняли, насколько важна для них такая перезагрузка. К сожалению, война продолжается, и еще большее количество украинцев нуждаются в нашей помощи, моральной поддержке. Мы хотим дать людям определенное "второе дыхание" , - отмечает Наталья.

В "Восстановись" работает большая команда волонтеров и профессионалов. Это и психологи, и арттерапевты, и аниматоры – люди, которые помогают взрослым и детям перезагрузить мысли в живописном и безопасном месте в Карпатах.

Такие проекты помогают людям понять, что они не сами в своей беде. К сожалению, таких семей очень много. Но приняв участие в « Восстановись » , они раскрываются, общаются, улыбаются. И они помогают друг другу – а это очень важно” , – прокомментировала психолога Инна.

Сами участники положительно отзываются о том опыте, который они получили во время проекта, и искренне благодарят его организаторов и команду.

Светлана: “Мы стали дружеской семьей, зарядились положительными эмоциями, отдохнули, познакомились с Карпатами. Теперь я найду энергию, чтобы поддерживать других. Дети очень довольны, понравилось все: мастер-классы, квесты, походы, экскурсии, бассейн, общение с аниматорами. Благодарю всю команду !”

Оксана: “ Спасибо всем, кто работал над проектом « Восстановись » ! Вы невероятны! Благодаря вам каждый из нас сделал большой шаг вперед для того, чтобы жить дальше ”.

Своего восторга не сдерживают и маленькие участники, в частности, Александра, младший братик которой во время проекта научился танцевать.

“ Это была самая сказочная неделя в моей жизни, я получила столько положительных эмоций – не передать словами! Мы очень вас полюбили. Теперь одной из моих мечтаний будет снова с вами встретиться! – уверяет она.

Проект « Восстановись » реализуется по инициативе Фонда Вадима Столара. Чтобы получить помощь, перейдите по ссылке: https://t.me/vadymstolarbf